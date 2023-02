iPhone 13: a QUESTO PREZZO su Amazon è un VERO AFFARE (anche in 12 rate)

iPhone 13 diventa sempre di più lo smartphone di Apple da comprare. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il modello al prezzo scontato di 799 euro invece di 939 euro. La variante in offerta è quella da 128 GB che viene proposta a prezzo ridotto solo in alcune colorazioni. L’offerta è a tempo limitato. Da notare che è disponibile anche l’acquisto in 12 rate da 66 euro, senza interessi. Per acquistare lo smartphone è possibile accedere alla pagina dedicata di Amazon dal link qui di sotto.

iPhone 13 conviene sempre di più grazie alla nuova offerta di Amazon

Tra la gamma di smartphone di Apple, iPhone 13 ricopre un ruolo di riferimento, rappresentano la scelta giusta per acquistare un modello completo, veloce e con un lungo supporto software, con un rapporto qualità/prezzo decisamente migliore rispetto ad iPhone 14 (i due smartphone propongono lo stesso SoC).

La scheda tecnica di iPhone 13 non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone include un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A15 Bionic che garantisce prestazioni al top, sotto tutti i punti di vista. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. L’ottimizzazione garantita da iOS consente, inoltre, di ottenere una marcia in più in termini di performance.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 799 euro invece di 939 euro. La promozione è valida solo per alcune varianti cromatiche nel taglio da 128 GB. C’è anche la possibilità di optare per l’acquisto in 12 rate mensili da 66 euro. Per sfruttare la promozione e acquistare iPhone 13 al prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.