iPhone 13: a questo prezzo è INCREDIBILE (-15%)

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero unica. Il nuovo iPhone 13, nella sua colorazione Galassia e con 128 GB di memoria interna, oggi lo portate a casa a soli 796,00€ al posto di 939,00€. Inutile dirvi che le spedizioni sono incluse nel prezzo per gli abbonati al servizio Prime e che c’è la consegna celere in 24 o 48 ore. Lo sconto è davvero aggressivo (15% in meno sul costo originale) e potete usufruire di tutti i vantaggi della piattaforma: reso entro un mese in caso di problemi di natura hardware, sostituzione o programma di riparazione ufficiale, garanzia di due anni e assistenza tutti i giorni. Fra le altre cose, sappiate che potete anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 13: il tuo alleato quotidiano

Vi spiegheremo ora le motivazioni per cui conviene comprare questo melafonino. In primo luogo, ha uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto e contrastato. Il telefono risulta compatto, leggero e con un look all’ultimo grido. È realizzato in alluminio (il frame) e in vetro (anteriormente e sul posteriore) Ceramic Shield che assicura una robustezza senza precedenti. Inoltre, ha una batteria davvero capiente in grado di reggere – senza problemi – un uso stress per ore ed ore.

Il comparto fotografico è eccellente: la selfiecam realizza scatti saturi, nitidi e ricchi di dettaglio. Le ottiche posteriori invece, sono uniche. Si possono girare video in 4K HDR, scattare foto panoramiche, realizzare video in slow-motion e molto altro ancora. Ci sono gli stili fotografici, la modalità Cinema e tanto, tanto altro ancora.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G. Il telefono risulta perfetto per le app quotidiane (social, messaggistica, telefono), ma anche per quelle legate alla produttività e quelle pensate per il gaming.

A questo prezzo (796,00€ al posto di 939,00€) è da prendere al volo, ma siate veloci: potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

