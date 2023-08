iPhone 13 a PREZZO BOMBA su eBay: offerta limitatissima

Vero, il lancio di iPhone 15 è ormai imminente (il prossimo 12 settembre): proprio per questo però conviene approfittare delle grandi offerte sulle generazioni precedenti come nel caso di iPhone 13, un telefono ancora oggi tremendamente attuale. Su eBay puoi portartelo a casa nella versione da 128GB a soli 699,90 euro, con spedizione gratuita e immediata e consegna in 2 giorni.

iPhone 13: 2 anni dopo è sempre un gran telefono

Nonostante siano passati ormai due anni dal lancio, iPhone 13 è ancora oggi un telefono spettacolare, capace di accompagnarti in ogni tua necessità. A cominciare dallo spettacolare display da 6.1 pollici, con una risoluzione di 2532×1170 pixel, che ti regalerà un’esperienza visiva strepitosa.

Il tutto per esaltare la doppia fotocamera da 12 megapixel che ti permetterà di scattare foto magnifiche in ogni condizioni e di registrare video spettacolari anche in 4K. Nonostante questo concentrato di tecnologia, iPhone 13 è incredibilmente sottile e leggero rendendolo il compagno perfetto per ogni avventura quotidiana.

L'offerta è qui, è reale e aspetta solo te. Non lasciare che questa opportunità sfugga dalle tue mani.

