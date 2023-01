iPhone 13 a meno di 800€ grazie a questa offerta di Amazon

E’ arrivato il momento di sostituire lo smartphone? Nessuna paura, Amazon ti viene in soccorso con un’offerta davvero interessante: l’iPhone 13 da 128GB può essere finalmente tuo a meno di 800€. A distanza di un anno dal suo debutto, l’iPhone 13 rimane una scelta eccellente per chi vuole uno smartphone top di gamma che non imponga alcuna rinuncia.

Con questa nuova offerta di Amazon, potete acquistare l’iPhone 13 a 799,99€ grazie ad uno sconto del 15% rispetto al normale prezzo di listino. L’offerta riguarda il modello nella bellissima colorazione azzurro.

Il cuore di questo smartphone è il potente chip A15 Bionic con pieno supporto alle reti di nuova generazione 5G. L’iPhone 13 è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici a 120Hz ad altissima fedeltà cromatica che lo rendono una soluzione eccellente per la fruizione di contenuti multimediali, come le tue serie Netflix preferite, ma anche per il gaming. Il modulo fotografico integra due sensori da 12MP, incluso l’ultra-grandangolare.

La scocca è in Ceramic Shield, mentre il design presenta dei marcati bordi squadrati che lo rendono estremamente elegante restituendo il senso di avere per le mani un prodotto di fascia premium. Troviamo tutti i punti di forza di Apple, inclusa la forte integrazione nell’ecosistema di prodotti e servizi iOS e la tecnologia FaceID che vi consente di sbloccare il telefono, accedere ai tuoi siti e servizi preferiti e pagare in pochissimi istanti: basterà guardare la parte alta dello schermo per essere riconosciuti dall’iPhone in una frazione di secondo.

Insomma, stiamo parlando di un telefono eccellente proposto ad un prezzo decisamente interessante. A maggior ragione contando che il nuovo iPhone 14 ha introdotto delle novità relativamente trascurabili: vi basti pensare che Apple quest’anno ha scelto di non aggiornare il chipset, che rimane l’A15 Bionic montato anche sull’iPhone 13.

Normalmente l’iPhone 13 con taglio di memoria da 128GB viene proposto a 939€, ma oggi può essere tuto a 799,99€ (uno dei migliori prezzi di sempre). Vi consigliamo di approfittare dell’offerta prima che sia troppo tardi.

