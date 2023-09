iPhone 13: a meno di 730€ è ancora lui "quello da comprare"

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi il best buy di Amazon. Si chiama iPhone 13, è uscito nel mese di settembre di due anni fa ma è ancora oggi validissimo grazie alla sua scheda tecnica avanzata e alle sue specifiche da ammiraglia. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 729,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un costo super conveniente per un terminale “senza età”. Se siete interessati/e, vi invitiamo a prenderlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello che vi consigliamo è quello verde con 128 GB di memoria interna.

iPhone 13 (128 GB): prezzo incredibile su Amazon

Al prezzo speciale di soli 729,99€ questo iPhone 13 è davvero un best buy; è un telefono in grado di fare qualsiasi cosa, con un’autonomia spaventosa (riesce a durare un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica), è costruito interamente in alluminio e vetro Ceramic Shield super resistente, ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura performance strepitose e, in più, dispone di un modulo fotografico composto da due sensori da 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. È un terminale ottimo anche per la visione dei contenuti grazie al suo pannello OLED Retina XDR da 6,1 pollici con cornici sottili e notch di piccole dimensioni.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il prezzo finale in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, gode di un anno di garanzia con Apple e di due anni di garanzia con Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.