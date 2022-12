iPhone 13 a 799€: ultimi pezzi, correte a prenderlo su Amazon

Se state cercando un nuovo iPhone da regalarvi per Natale, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro, ma dovete essere veloci. Sono rimaste davvero poche scorte e potrebbero terminare da un momento all’altro. Stiamo parlando dell’iPhone 13 da 128 GB in colorazione Galassia a soli 799,00€ al posto di 939,00€. Pensate che tutte le altre colorazioni sono andate a ruba, quindi se siete interessati, non pensateci troppo anche perché acquistandolo da Amazon potrete dormire sonni tranquilli.

iPhone 13: Best Buy ancora per poche ore

Come detto, iPhone 13 è un Best Buy per numerosi motivi, ma Amazon vi donerà una serie di vantaggi che vi faranno fare l’acquisto in pochissimi istanti. In primo luogo avrete diritto alle spese di spedizione gratuite incluse nel costo del dispositivo; unitamente a ciò, avrete anche la consegna rapida in pochissime ore.

Potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis a tasso zero; questo significa che l’importo del device non sarà poi così gravoso sul vostro conto corrente. Poi, per qualsiasi problematica, avrete anche accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Infine, Amazon vi darà diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono; mentre Apple vi donerà un anno di garanzia con supporto presso qualsiasi Apple Store presente al mondo.

iPhone 13 poi è un gadget meraviglioso: processore Apple Bionic A15, modem 5G, schermo OLED Retina XDR da 6,1 pollici, peso contenuto (poco più di 160 grammi), fotocamere premium da 12 Mpx con possibilità di realizzare scatti nitidi al buio, girar video in Cinema Mode, in slow-motion a 120 o 240 fps ma anche in 4K HDR, ricarica MagSafe e wireless.

Insomma, a 799,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma ve lo ripetiamo: siate veloci perché potrebbero essere rimaste pochissime scorte. Al momento è disponibile solo la colorazione Galassia, molto elegante al tatto e alla vista grazie ai materiali adoperati da Apple.

