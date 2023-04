iPhone 13 a 700€ su eBay: scopri il COUPON che batte tutti

Quantità limitata per il fantastico Apple iPhone 13 su eBay grazie a una promozione da sballo. Infatti, oggi lo acquisti a soli 704,90 euro, invece di 939 euro (prezzo di listino). Sbrigati perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi. Di questi ne sono già stati venduti quasi 500. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita con spedizione velocissima in 3 giorni.

Ottieni questo prezzo super vantaggioso inserendo il codice coupon ITPERPMPLNSJG67M dopo averlo messo nel carrello, prima del check out. Inoltre, grazie a eBay hai anche la possibilità di pagarlo un po’ alla volta senza interessi. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento dividi l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero da soli 134,96 euro l’una.

iPhone 13: su eBay lo paghi a un prezzo ridicolo

Apple iPhone 13 è uno smartphone iOS top di gamma ancora molto valido. Basti pensare che la sua dotazione è stata riproposta in gran parte nel suo successore, il nuovo Apple iPhone 14. Difatti, il display è un Super Retina XDR da 6,1 pollici. Il processore è un A15 Bionic. Perciò da un lato immagini sempre perfette e ricche di dettagli mentre dall’altro potenza e velocità.

Mettilo nel carrello a soli 704,90 euro, anziché 939 euro (prezzo di listino), inserendo il codice ITPERPMPLNSJG67M. Sappi anche che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.