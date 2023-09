iPhone 13 (256 GB): sconto del 9% su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di Apple veramente unico nel suo genere; purtroppo, sembra essere arrivato al capolinea perché dopo oggi, l’azienda di Cupertino potrebbe toglierlo dal mercato. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 13 mini, un prodotto amatissimo dai più che però non ha mai trovato il lasciapassare da parte della grande utenza che si è rivolta, invece, ai device di grandi dimensioni. Su Amazon questa meraviglia costa solo 869,00€ al posto di 959,00€; se siete interessati fate presto: potrebbe essere uno degli ultimi giorni per acquistare uno prima di non trovarlo più disponibile in rete.

iPhone 13 mini: un gioiello di smartphone

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: iPhone 13 mini è un gioiello ma è anche potentissimo grazie alla presenza del processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato. Il device dispone anche di due sensori fotografici da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision; insomma, è un top di gamma in tutto e per tutto che non potete lasciarvi sfuggire. È piccolo ma delizioso, con un peso di soli 130 grammi che non si sente neanche in tasca. L’autonomia è discretamente buona per essere un gadget compatto ma gode anche del supporto alla ricarica rapida via cavo Lightning.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), potrete godere di un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo o due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore. Il modello azzurro con 256 GB di memoria interna costa solo 869,00€ al posto di 959,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire se desiderate un top di gamma compatto dalle alte prestazioni ma di piccole dimensioni.

