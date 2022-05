iPhone 13 (256 GB): prezzo FOLLE su Amazon

Riportiamo spesso offerte intriganti inerenti all’ammiraglia Apple del momento, iPhone 13. La promozione di oggi però, è incredibile: il telefono, in colorazione Blue e con 256 GB di spazio interno, si porta a casa a soli 887,00€ al posto di 1099,00€. Capite bene che si tratta di un risparmio pazzesco per uno dei top di gamma più venduti degli ultimi mesi.

Attenzione: ci sono solo quattro pezzi disponibili, quindi vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati; non fatevi sfuggire quest’offerta, anche perché è a tempo limitato e non sappiamo se ci sarà nuovamente un simil taglio di prezzo. Fra le altre cose, segnaliamo le spedizioni gratuite in 24 o 48 ore e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis. Insomma: ci state ancora pensando?

iPhone 13 256 GB: mai visto un prezzo così basso

Pensate che il costo attuale di questa versione è quasi identico a quello dell’iterazione con 128 GB di spazio. Avrete tantissimo spazio per archiviare foto, app, video, canzoni e molto altro ancora. In più, se volete, con iCloud potrete avere 50 GB all’anno pagando 1€.

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A15 in grado di garantire prestazioni uniche sia sul versante produttivo che sul fronte gaming. In più, l’autonomia è top e c’è anche la wireless charging classica o la MagSafe charging con gli accessori compatibili (una svolta, semplicemente).

Anteriormente c’è una selfiecam HD che permette di fare selfie e videocall in alta risoluzione e posteriormente invece, due ottiche da 12 MPX che girano video in 4K e che permettono di godere della Cinematic Mode. Inutile descriverla, sembra di avere una cinepresa portatile in tasca: a nostro avviso, una feature pazzesca.

Lo schermo poi è OLED da 6,1 pollici, super compatto e si impugna bene grazie anche al design squadrato di nuova generazione. Capite bene che a 887,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

