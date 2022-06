iPhone 13 (256 GB): follia estiva, tuo con sconto di 160€

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l’ottima offerta che riguardava il nuovo iPhone 13 che, nella sua versione da 512 GB, si poteva portare a casa a 936,50 € al posto di 1229 €. Purtroppo la promozione è terminata ma state tranquilli; oggi su Amazon abbiamo notato che il modello da 256 GB, in colorazione mezzanotte, si può portare a casa a 899,00€. Questa cifra è davvero interessante se si considera che il prodotto viene venduto e spedito dal sito di e-commerce americano.

Acquistandolo da Amazon infatti, godrete di tutte le garanzie del caso; c’è l’assistenza clienti sette giorni su sette per ben anni, ci sono le spedizioni gratuite inclusa nel prezzo e poi potete godere di una serie di vantaggi aggiuntivi. Insomma, il telefono costa tanto è vero, ma la qualità si paga e soprattutto si paga anche l’ottimo servizio di Amazon, anche se indirettamente.

iPhone 13: fantastico per ogni operazione

iPhone 13 infatti, è lo smartphone più venduto degli ultimi mesi, anche secondo quanto riferiscono i dati di counterpoint research.

C’è la classifica dei 10 telefoni più venduti degli ultimi mesi, lui è stato in vetta, seguito dal fratellone iPhone 13 pro max. Pensate che in questa lista ci sono ben cinque dispositivi della mela su 10. Un vero record.

Il modello base non è poi così basico come si potrebbe pensare. Le mancanze rispetto alla versione pro sono davvero minime e nell’uso quotidiano non si percepiscono. Se non siete dei Content Creator o dei professionisti dell’immagine, non utilizzerete nemmeno tutte le funzionalità aggiuntive degli iPhone di ultima generazione.

iPhone 13 vanta due ottime fotocamere da 12 megapixel ciascuna, capaci di registrare video in 4K e di scattare fotografie con stili fotografici è in HDR.

Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 costruito a 5 nanometri che garantisce prestazioni di punta. Lo storage da 256 GB vi consentirà di archiviare migliaia di foto, video, canzoni e centinaia di applicazioni. Se ci abbinate un piano iCloud da pochi euro al mese poi, vi assicuriamo che lo smartphone diventerà il vostro centro multimediale di riferimento.

Lo schermo infine, è un’unità OLED da 6,1” SuperRetina. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai. A 899,00€ questo è il device di Apple da acquistare oggi. Fate presto, perché non sappiamo quando tornerà al suo costo originale di oltre 1059€.

