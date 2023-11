iPhone 13 (256 GB) al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un AFFARE

iPhone 13 nel taglio da 256 GB continua a essere uno dei “best buy” del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 799 euro. Si tratta del minimo storico per la versione da 256 GB dello smartphone che, ricordiamo, utilizza lo stesso chip (Apple A15 Bionic) di iPhone 14.

iPhone 13 256 GB: a questo prezzo è da prendere subito

Scegliere iPhone 13 oggi conviene ancora di più. Il calo di prezzo registrato dalle versioni da 128 GB e 256 GB, infatti, rende lo smartphone un acquisto consigliato. Tra le specifiche, ricordiamo, troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al potente SoC Apple A15 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre all’immancabile sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

