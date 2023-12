iPhone 13 (256 GB): a QUESTO PREZZO su Amazon è un vero AFFARE (anche in 5 rate)

iPhone 13 continua a essere la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone al prezzo giusto. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 679 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 799 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone.

iPhone 13 è la scelta giusta, a questo prezzo

Con iPhone 13 si continua ad andare sul sicuro. Lo smartphone è dotato del SoC Apple 15 Bionic, lo stesso chip utilizzato anche da iPhone 14 e 14 Plus. Tra le specifiche troviamo anche un display OLED da 6,1 pollici oltre che due fotocamere posteriori. Da segnalare anche il sistema operativo iOS, sempre aggiornato alla versione più recente disponibile (ora è arrivata la versione 17.2) del sistema operativo da Apple.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 13:

Entrambe le versioni dello smartphone di Apple sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili (per gli account Amazon abilitati a questi pagamenti), senza interessi e anche utilizzando una carta di debito. Per accedere alle offerte disponibili solo per alcune colorazioni, è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

