iPhone 13 (129 GB) a 816€: FOLLIA di fine anno su Amazon

Se state cercando uno smartphone di casa Apple ma volete acquistare un modello potente ma non troppo costoso, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Parliamo del sempreverde iPhone 13, un modello incredibile che ancora oggi è la miglior soluzione che si possa prendere su Amazon. Lo trovate a 815,99€ nella versione Product (RED) con ben 128 GB di memoria interna. Il costo comprende anche le spese di spedizione e la consegna è veloce e immediata.

Pensate che ci sono due anni di garanzia con Amazon con assistenza tecnica dedicata, attiva sia via chat che mediante telefono, ma non solo. Avrete anche diritto ad un anno di garanzia con Apple presso qualsiasi Apple Store esistente al mondo. Come non citare poi la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto fino al 31 gennaio 2023 e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con la piattaforma operativa di Cofidis.

iPhone 13: Best Buy su Amazon

La versione Product (RED) è una gioia per gli occhi; il colore rosso è veramente bello e originale e da un tocco di frizzantezza e gioia al vostro quotidiano. Con 128 GB di memoria interna, non dovrete preoccuparvi di nulla: avrete tutto lo spazio necessario a vostra disposizione, sia per l’installazione di app che per il download di software esterno dall’App Store.

Il processore è una bomba: parliamo dell’ottimo Apple Bionic A17 che assicura performance degne di un gaming phone e il modem 5G è integrato nel sistema. Lo schermo OLED da 6,1 pollici si vede benissimo in ogni condizione di luce e il notch è di piccole dimensioni così da non creare disturbi di alcun tipo. Posteriormente poi abbiamo due fotocamere da 12 megapixel che girano video in 4K HDR. Non perdete l’occasione di fare vostro un gioiello di smartphone a soli 815,99€ con consegna gratuita su Amazon.

