iPhone 13 (128 GB) verde: un grande classico, ad un prezzo BASSISSIMO

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta veramente strepitosa relativa ad uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 13 da 128 GB in colorazione verde. Questo gioiello infatti, dal valore di 939,00€, si porterà a casa con un prezzo irrisorio: solo 789,99€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che si tratta di un best buy assoluto, un gadget eccezionale che è molto simile alla sua iterazione successiva, ma che si presenta come un prodotto di fascia altissima con tante features fantastiche.

iPhone 13 (128 GB): il Best Buy che non vi aspettavate

Citiamo infatti lo schermo OLED da 6,1″ Retina con luminosità incredibile; il display è ottimo e fa vedere i contenuti frizzanti e vibranti in ogni occasione. È un telefono leggero, maneggevole e, tutto sommato, compatto. Si tiene benissimo in mano, è piacevole da impugnare grazie al frame squadrato in alluminio e il retro è in vetro. Il peso complessivo è di 160 grammi e c’è il supporto alla ricarica wireless e alla MagSafe charging. Come non citare il processore Apple Bionic A15, uno dei più riusciti dell’azienda, con modem 5G al seguito. Il comparto fotografico invece, è assurdo: due lenti da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che hanno tantissime features di pregio. Segnaliamo la Cinema Mode, lo slowmotion fino a 240 fps, la modalità Panorama, il ritratto professionale e non solo.

iPhone 13 da 128 GB a 789,99€ è un prodotto semplicemente unico; la consegna sarà celere e immediata. Questo implica che in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio e che ci saranno tantissimi vantaggi esclusivi al seguito: reso gratuito entro un mese, possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con i sistema interno al sito, ma non solo. Questo gioiello è un vero e proprio best buy, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.