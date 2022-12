iPhone 13 (128 GB) verde a 799€: sarà LUI il vostro regalo di NATALE?

iPhone 13 è ancora oggi uno dei migliori smartphone che si possano comprare su Amazon; grazie agli sconti di dicembre poi, è ancora più vantaggioso. La versione con 128 GB di memoria interna e in colorazione Green (verde) si porta a casa con soli 799,00€ e le spese di spedizione sono totalmente gratuite. Questo vuol dire che voi non dovrete spendere un singolo euro in più per portarvelo a casa.

Non dimenticate che comprandolo da questo sito riceverete una serie di vantaggi non da poco; citiamo sicuramente la consegna veloce in pochissimi giorni (sarà a casa vostra entro Natale), ma anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023. Fra le altre cose poi, ricordiamo che si può dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis così che il costo del telefono non gravi troppo sul vostro conto corrente. Bastano 10 minuti e occorre fornire solo la carta d’identità e la tessera sanitaria.

iPhone 13: ancora lui il Best Buy del momento

iPhone 13 è definito “lo smartphone perfetto” da recensori e media internazionali; il rapporto qualità-prezzo di questo dispositivo è pressoché eccellente e consente di avere accesso a tantissime funzionalità super premium in un prodotto leggero, compatto e versatile. Pesa poco (circa 160 grammi), è realizzato in alluminio riciclato e dispone anche della ricarica wireless oltre che di quella MagSafe.

Il SoC interno è l’Apple Bionic A15 con modem 5G integrato; parliamo di un processore eccezionale che fa girare fluidi anche i titoli più impegnativi presenti sull’Apple Store. Ottime anche le fotocamere di punta (entrambe da 12 Mpx) che consentono la registrazione dei video in 4K HDR, in Cinema Mode, in slowmotion e non solo.

Non perdete tempo e fate vostro questo gioiello a soli 799,00€; siate veloci prima che finiscano le scorte. Molte colorazioni sono già andate “sold out”, quindi affrettatevi.

