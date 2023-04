iPhone 13 (128 GB): solito best buy, prezzo WOW

Oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso iPhone 13 (128 GB) nella sua colorazione galassia; il prodotto è un best buy unico sin dal suo esordio ma oggi, con lo street Price super contenuto di soli 799,00€ diventa più che mai appetibile. Il dispositivo è un gadget sempreverde, come lo chiamiamo noi. Questo significa che, anche se sono passati diversi mesi dalla sua uscita, risulta ancora oggi una valida proposta per l’utenza.

Dobbiamo ricordare che, se lo acquisterete da Amazon, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. Avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, ci sono due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, avrete la garanzia di Apple per un anno, valida presso tutti gli Apple Store del mondo. In ultima istanza, vi segnaliamo che si può fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Approfittatene adesso.

iPhone 13: il classico intramontabile

Il meraviglioso iPhone 13 da 128 GB è un telefono intramontabile, leggero, compatto, con uno schermo Retina OLED da 6,1 pollici, un peso di 160 grammi e un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incluso che fa girare fluidi tutti i software, anche i videogiochi più pesanti. C’è un comparto fotografico con due sensori di punta da 12 Megapixel che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano foto bellissime anche al buio.

iPhone 13 (128 GB) è un telefono bellissimo, perfetto, veloce sotto tutti i punti di vista e che sarà aggiornata per moltissimo tempo. A 799,00€ è l’iPhone giusto da comprare.

