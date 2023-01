iPhone 13 (128 GB) scende al MIGLIOR PREZZO sul web

Se state cercando un nuovo iPhone da acquistare (magari perché volete cambiare il vostro vecchio telefono), sappiate che oggi c’è iPhone 13 (128 GB) a soli 779,00€ su Amazon. Si tratta di uno dei prezzi più bassi del web, nonché di un prodotto semplicemente unico nel settore.

Lui è un vero e proprio Must nel mondo della telefonia tech, anche perché è ancora vendutissimo e richiestissimo dall’utenza. Le motivazioni sono semplici: è aggiornatissimo, sia dal punto di vista hardware che sul fronte software. Giusto per essere chiari: iPhone 14 è praticamente identico su moltissimi aspetti: design, processore, schermo, autonomia, specifiche tecniche. Ergo, perché pagare di più quando si può comprare il modello del 2021 che va ancora benissimo e che, sicuramente, sarà supportato da Apple per moltissimi anni?

iPhone 13 (128 GB): acquistatelo adesso su Amazon

Inutile girarci intorno: il telefono è disponibile ad un prezzo speciale su Amazon e gode di numerosi vantaggi esclusivi. In primo luogo segnaliamo le spese di spedizione gratuite e la consegna celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra. C’è la doppia garanzia; da un lato quella di Apple, dall’altro quella di Amazon per due anni con un supporto tecnico incredibile (attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono).

Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPhone 13 è uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi; non ha certo bisogno di presentazioni. Ci troviamo di fronte ad un telefono dotato di un design attualissimo, di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che fa girare fluidi anche i titoli più impegnativi e poi ha delle fotocamere di punta che girano video in 4K HDR e realizzano scatti nitidi anche al buio. Piccola chicca: la modalità Cinema è qualcosa di veramente meraviglioso che darà sfogo alla vostra creatività.

A 779,00€ è l’iPhone giusto da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.