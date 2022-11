iPhone 13 (128 GB) Product RED: sconto FOLLE di 132€ su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante relativa ad uno degli smartphone di Apple più apprezzati di sempre. Parliamo dell’iPhone 13 in versione Product (RED) e con ben 128 GB di memoria interna. È un prodotto davvero unico, che oggi risulta ancora più interessante perché si trova scontato a soli 807,00€. Le spese di spedizione sono sempre gratuite.

Inutile dirvi che a questo prezzo è da prendere al volo. Rispetto al costo di listino infatti, risparmierete ben 132€, una cifra considerevole, se ci pensate. Le spedizioni sono sempre veloci e rapide e c’è la possibilità di riceverlo in pochissimi giorni a casa vostra.

iPhone 13 (128 GB) Product RED: pochi pezzi, siate veloci

Questo gioiello è un device davvero brillante. Partiamo però dal dirvi che se lo prenderete da Amazon riceverete due anni di garanzia con Amazon stessa e uno con Apple. Non di meno, usufruirete di tanti altri vantaggi intriganti come la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del portale di Jeff Bezos.

iPhone 13 si presenta leggero, curato in ogni suo aspetto, con un look minimal, un frame squadrato e con un modulo fotografico composto da due lenti di punta aventi risoluzione di 12 Megapixel ciascuna. Vi è poi un flash LED molto utile di notte.

Anteriormente c’è un pannello OLED da 6,1 pollici con notch che contiene la selfiecam e i vari sensori. Presente anche il Face ID per lo sblocco del dispositivo. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito e la batteria garantisce oltre un giorno di utilizzo stress con il gadget. Inutile dirvi che si tratta di un Best Buy e a questo prezzo è da comprare subito. A 807,00€ è infatti più unico che raro, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

