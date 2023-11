iPhone 13 (128 GB): prezzo MAI VISTO PRIMA, solo 599€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino top di casa Apple dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, noi oggi vogliamo segnalarvi iPhone 13 che, nella sua iterazione color Galassia e con 128 GB di memoria interna, costa solo 599,00€. Sì, avete letto bene: la cifra è proprio quella indicata. Il device non era mai sceso ad un costo simile quindi se siete interessati, sbrigatevi perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro o peggio, le scorte potrebbero finire a breve. Rischia di andare “sold out” fra pochissimo quindi non lasciatevelo sfuggire. Ricordatevi che con Amazon avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è la consegna celere e gratuita in meno di 24 o 48 ore e volendo, potrete anche usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore.

iPhone 13: lo smartphone da comprare adesso

Il meraviglioso iPhone 13 è un vero portento; si tratta di un device smart, leggero, potentissimo, con un pannello in alta risoluzione, un frame in alluminio e una back cover in vetro con supporto alla ricarica wireless o MagSafe. Eccellente poi il comparto fotografico con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che permettono di scattare foto nitide anche al buio. Anteriormente il display Retina OLED da 6,1″ con notch al seguito permette di visualizzare al meglio i contenuti sul web e la batteria garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica. A proposito, per la ricarica potrete sfruttare la wireless charging, la MagSafe o con il cavo Lightning.

iPhone 13 poi, a questo prezzo (solo 599€) è un vero best buy; noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire. Se siete interessati, acquistatelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

