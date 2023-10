iPhone 13 (128 GB): oggi costa solo 699€ su Amazon, approfittane SUBITO

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta presente su Amazon: il potentissimo e vendutissimo iPhone 13, nella sua colorazione color Galassia con 128 GB di memoria interna, costa solo 699,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio perché questo device è un vero best buy su tutta la linea, soprattutto alla cifra a cui viene proposto oggi: con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, entro 24 o 48 ore. Cosa aspettate dunque? Inoltre vi ricordiamo che c’è la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento.

iPhone 13: il best buy del giorno

Avrete diritto a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Con Apple invece, avrete un anno di garanzia valida in tutti gli Apple Store del mondo. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione prima che sia troppo tardi; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire presto.

iPhone 13 si presenta come un terminale eccezionale, eccellente sotto tutti i punti di vista: è leggero e compatto, ha un bel design, uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch al seguito, dispone di due fotocamere da 12 Megapixel di qualità cinematografica che girano video in 4K e scattano foto nitide e luminose anche al buio. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e ci sono 128 GB per la memoria interna. Ha una buona autonomia e si ricarica mediante MagSafe, via wireless, attraverso il cavo Lightning. Ottimo il frame in alluminio e la back cover in vetro; a soli 699,00€ questo è un vero best buy da non lasciarsi sfuggire.

