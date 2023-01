iPhone 13 (128 GB): MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del fantastico iPhone 13 da 128 GB in colorazione Galassia che oggi costa solo 777,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Il dispositivo è un Best Buy al prezzo a cui viene venduto. La consegna è immediata a veloce e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ricordatevi infine, che c’è la doppia garanzia: da un lato quella del costruttore per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 13 (128 GB): perché acquistarlo oggi?

Inutile negarlo: al prezzo speciale di soli 777,00€ questo smartphone è qualcosa di unico e irripetibile. È molto simile al modello successivo, presenta il medesimo design, lo stesso processore, lo stesso display e non solo. Dispone di una selfiecam con cui fare meravigliosi autoscatti ma anche videocall in alta risoluzione. Lo schermo è un’unità da 6,1 pollici Retina XDR di nuova generazione che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole (è un OLED).

Fantastiche anche le fotocamere posteriori che girano video in 4K HDR, in Cinema Mode, in slow-motion a 120 o 240 fps, possono realizzare scatti panoramici e ottimi anche al buio o in condizioni di luce avversa.

Il telefono garantisce un’autonomia eccezionale: un giorno con una singola carica e la ricarica è immediata grazie alla tecnologia MagSafe, wireless o Lightning. Questo gioiello è altresì leggero, compatto e incredibilmente performante. A 777,00€ è un vero affare che ci sentiamo di consigliarvi. Se siete interessati fate presto perché potrebbe andare sold out in pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.