iPhone 13 (128 GB): MINIMO STORICO su Amazon, lo paghi meno di 680€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple veramente sensazionale che, a distanza di due anni dalla sua uscita, continua ad essere uno dei prodotti più venduti e richiesti dall’utenza. Nello specifico, iPhone 13, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa solo 679,00€, spese di spedizione incluse: è un costo bassissimo per un terminale in grado di fare qualsiasi cosa. Dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, ha uno schermo OLED di nuova generazione e dispone di features premium; non di meno, è leggerissimo e ha un’autonomia eccellente. Noi vi consigliamo di approfittarne e di comprarlo presto perché a questa cifra è difficile trovare di meglio. Non lasciatevelo sfuggire: è un best buy assoluto.

iPhone 13: il best buy che devi comprare oggi

Questo meraviglioso iPhone 13 dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G in grado di navigare alla velocità della luce e di offrire prestazioni al top anche con i giochi più impegnativi. Non di meno, presenta uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, notch di piccole dimensioni (che cela la selfiecam e i vari sensori) e posteriormente invece, ha un comparto fotografico composto da due lenti da 12 Megapixel ciascuna, in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto nitide anche al buio.

Il frame è in alluminio e la back cover è in vetro; il display è protetto dal Ceramic Shield per assicurare una robustezza senza eguali. Infine, citiamo la presenza di una batteria che garantisce ore ed ore di utilizzo con una singola carica e si ricarica via MagSafe, via Lightning o con la wireless charging. A soli 679,00€ è l’iPhone da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci.

