iPhone 13 (128 GB): meno di 800€ su Amazon e lo paghi anche a rate

Il potentissimo e meraviglioso iPhone 13 è ancora in sconto. Questo è uno dei best buy di sempre che, sin dal suo esordio, ha rappresentato uno dei modelli più interessanti dell’intera line-up di Apple. Rispetto all’iPhone 12 da cui derivava, è riuscito ad ottenere un successo incredibile. Pensate che, stando ai dati dei noti portali di ricerca internazionali come ad esempio Omdia, il modello sopracitato uscito nel mese di settembre 2021 si è palesato da subito come “il più cercato della serie”, superando inizialmente anche le vendite dei fratelloni Pro e Pro Max.

Oggi poi, dopo un anno e mezzo dalla sua uscita, è ancora appetibile perché il suo street Price consente di portarvelo a casa ad un prezzo strepitoso: solo 799,99€, spese di spedizione incluse e ci sono moltissimi vantaggi al seguito. Uno fra tutti? Come detto, la consegna è velocissima e totalmente gratis. In pochissimi giorni il pacco arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Ci sarà anche la possibilità di godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e della doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, dall’altro quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 13 (128 GB): il Best Buy che tutti desiderano

iPhone 13 (128 GB) si presenta come un dispositivo eccellente; la versione in sconto è quella verde, ma ci sono anche altre tinte a questo prezzo. Schermo OLED Retina da 6,1 pollici, peso di circa 160 grammi (è leggerissimo), frame in alluminio, retro in vetro con supporto alla ricarica MagSafe, due fotocamere da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e processore top di gamma Apple Bionic A15 con modem 5G integrato.

Cosa volere di più? A soli 799,99€ è veramente imperdibile, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.