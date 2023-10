iPhone 13 (128 GB): il BEST BUY del giorno è tornato

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta che sia in grado di coniugare alte prestazioni in un corpo compatto e tascabile, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 13 di Apple che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione galassia, si porta a casa con soli 679,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 13: il miglior best buy del giorno

Ovviamente lo trovate su Amazon e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero), ma non finisce qui. Volendo, potrete richiedere la spedizione presso uno dei tanti punti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Fra le altre cose poi, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 13 è un portento: è un device compatto, leggerissimo (pesa solo 170 grammi circa), è costruito in alluminio e in vetro (la back cover supporta infatti la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe), ma non finisce qui. Questo è un device incredibile perché è dotato dell’ottimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, dispone di 128 GB di memoria interna e ha uno schermo Retina OLED con notch di piccole dimensioni, da 6,1 pollici. Eccezionale anche il comparto fotografico di punta costituito da due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision. A 679,00€ questo è il miglior melafonino da acquistare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.