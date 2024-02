iPhone 13 (128 GB): ecco perché dovete comprarlo assolutamente per 649€

Sei alla ricerca di un nuovo melafonino top di gamma ma non vuoi spendere grosse cifre? Abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Di fatto, iPhone 13 potrebbe essere la scelta perfetta per te. Su Amazon, puoi trovarlo a soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciartelo sfuggire, anche perché con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto alla consegna celere e gratuita in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero, avrai accesso a tanti altri vantaggi come il reso gratis entro un mese dall’ordine e la doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno, dall’altra quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Procediamo con ordine: iPhone 13 è dotato del potente chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni straordinarie. Va benissimo per gestire i social, per controllare la posta elettronica, per navigare in rete, per vedere contenuti in streaming multimediale e non solo. La fotocamera è stata migliorata per offrire risultati sorprendenti; c’è un sistema a doppia lente così potrai catturare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre potrai girare clip in 4K HDR Dolby Vision con un livello cinematografico.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria grazie allo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni (che cela la selfiecam e i vari sensori come il Face ID); il device vanta un design elegante e sottile che si adatta perfettamente alla mano di ciascun utente. Il telefono è realizzato con materiali di alta qualità, è anche resistente all’acqua e alla polvere, e infine sappi che verrà aggiornato ancora a lungo dall’azienda. In conclusione, a soli 649,00€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire: corri a prenderlo adesso.

