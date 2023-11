iPhone 13 (128 GB): con un prezzo così non potete ignorarlo

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; l’ottimo iPhone 13, l’evergreen degli ultimi anni, è disponibile al prezzo speciale di soli 629,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promo potrebbe finire a breve. Questo gadget è un best buy, potente come pochi altri al mondo, ma costa quanto un midrange di alto profilo. Grazie al noto portale di e-commerce, la versione verde da 128 GB la pagherete pochissimo e non dovrete sborsare neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa. Tutto sarà compreso nel costo dell’articolo così come la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire, dunque.

iPhone 13: il Best Buy del momento

Questo smartphone di punta di Apple si presenta come un terminale eccellente, versatile, leggero, piccolo e compatto, con un frame in alluminio, una back cover in vetro con supporto alla MagSafe e alla ricarica wireless, con un chipset Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato e 128 GB di memoria al seguito. Le fotocamere sono di punta e sono entrambe da 12 Megapixel; girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizzano immagini nitide anche al buio. Lo schermo è di fascia alta: è un pannello OLED Retina da 6,1″ con notch e cornici sottili e simmetriche.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata (anche in meno di 24 o 48 ore) e, volendo, si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Con un costo di soli 629,00€ è un best buy senza paragoni e senza rivali. Non dimenticate che c’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo e di due anni con il rivenditore.

