iPhone 13 (128 GB): con un prezzo così basso è da comprare IMMEDIATAMENTE (solo 699€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple veramente sensazionale che, ancora oggi, a due anni di distanza dal debutto ufficiale sul mercato, rappresenta una delle migliori soluzioni per chi cerca un terminale leggero, compatto, potente, con un bel display e con una serie di caratteristiche di punta. Si chiama iPhone 13 ed è il modello entry level della line-up del 2021 del colosso di Cupertino. Si porta a casa con un prezzo incredibilmente basso grazie agli sconti di Amazon; sarà vostro con soli 699,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è altissimo per un gadget del genere, pertanto se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero terminare a breve. Il gadget che vi suggeriamo di prendere è in colorazione galassia e ha 128 GB di memoria interna.

iPhone 13: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Apple è un telefono compatto con uno schermo OLED da soli 6,1 pollici Retina XDR protetto dal Ceramic Shield. Le cornici sono super sottili, il notch è di piccole dimensioni e cela tutti i sensori al suo interno. Il frame del device è in alluminio e la back cover invece, in vetro con supporto alla wireless charging e alla tecnologia MagSafe. Non di meno, il melafonino vanta un potentissimo processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che fa girare fluidi tutti i software scaricabili dall’App Store. Ottima la batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso e una singola carica.

La fotocamera infine, è eccelsa: troviamo una selfiecam HD che permette di fare videocall in altissima risoluzione, vi sono due sensori sulla parte posteriore che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. Con un prezzo di soli 699,00€, spese di spedizione incluse, questo iPhone 13 da 128 GB è il best buy del giorno.

