iPhone 13 (128 GB): con meno di 680€ diventa un SUPER BEST BUY, compratelo SUBITO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone che, sin dal suo esordio, ha rappresentato un successo incredibile. Ci riferiamo ovviamente all’iPhone 13 che, nella sua iterazione color verde e con 128 GB di memoria interna, costa solo 679,00€ su Amazon. A questa cifra è un super best buy senza paragoni che noi vi consigliamo di comprare immediatamente se siete interessati/e all’acquisto.

Funziona benissimo, è ancora validissimo nonostante sia uscito sul mercato due anni fa e rappresenta una soluzione eccellente per chi vuole il top senza spendere troppo. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – prima che la promozione finisca. Non pensateci troppo, dunque: rispetto al valore di listino risparmierete l’11%.

iPhone 13 (128 GB): un successo senza tempo

Questo smartphone di Apple, nonostante i suoi due anni di vita, è ancora un prodotto di punta: funziona benissimo, è fluidissimo, ha un chipset aggiornato che va bene in ogni operazione (è il processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato), presenta uno schermo OLED da 6,1″ con notch al seguito e cornici contenute, ma non solo. Ha un frame in alluminio e una back cover in vetro lucido che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Non dimentichiamo poi che ha una batteria capiente e generosa che assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica. A proposito, si ricarica anche tramite cavo Lightning, ovviamente.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 679,00€, spese di spedizione incluse; c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può usufruire del reso gratis entro un mese dall’acquisto e si hanno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questo iPhone 13 da 128 GB in colorazione verde.

