iPhone 13 (128 GB) azzurro: Best Buy al prezzo più basso del web

Se state cercando un nuovo telefono e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. È realizzata da Apple; parliamo del meraviglioso – quanto incredibile – iPhone 13. È un prodotto che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è uno dei più venduti dell’intero settore da diversi mesi; nonostante il telefono sia uscito nel 2021, questo gioiellino è ancora oggi attuale come non mai, anche perché, il modello successivo (iPhone 14) è pressoché identico dal punto di vista hardware e software. Oggi poi, lo portate a casa con soli 799,99€ nella sua versione con 128 GB di memoria interna e nella sua colorazione azzurra.

iPhone 13 (128 GB): prendilo oggi, lo paghi con calma in comode rate

Ovviamente lo trovate su Amazon, anche perché, acquistandolo da questo sito riceverete anche una serie di vantaggi non da poco. Citiamo le spese di spedizione gratuite per tutti gli abbonati alla piattaforma di Amazon Prime, ma anche alla consegna celere in pochissimi giorni. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e, dulcis in fundo, anche di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Non serve la busta paga, ma basta solo avere la carta d’identità e il codice fiscale, oltre ad un account su Amazon attivo e in regola.

Lo smartphone è premium sotto tutti i punti di vista; ha un bel design ancora attuale, un notch che cela la selfiecam HD e tutti i sensori evoluti, un doppio sistema fotografico composto da due lenti che girano video in 4K HDR, Cinema Mode, slow-motion e non solo. Lo schermo è un pannello OLED da 6,1 pollici Retina che si vede benissimo in ogni condizione di luce e poi è leggerissimo. Poco più di 160 grammi e si tiene in mano con comodità.

A 799,99€ c’è la versione azzurra con 128 GB di memoria interna in sconto; fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.