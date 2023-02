iPhone 13 (128 GB) a soli 777€: offerta IMPERDIBILE da prendere al volo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone semplicemente “senza tempo”, come lo definiamo noi. Stiamo parlando di iPhone 13, il top di gamma di Apple uscito nel settembre del 2021 ma che ancora oggi si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio.

Il dispositivo si trova in super sconto a soli 777,00 € con spedizione gratuita compresa nel prezzo. Il costo originario sarebbe di 939,00 €, quindi capite che, prendendolo da Amazon, risparmierete diverse centinaia di euro. Non dovrete temere nulla, anche perché questo è un telefono che verrà supportato e aggiornato per moltissimi anni dall’azienda di Cupertino. Non di meno, presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello erede, iPhone 14.

iPhone 13 (128 GB): a 777€ è un Best Buy

Sotto la scocca gira un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, il top del top che vi sia sul mercato. Garantisce performance eccezionali sia sul lato gaming che nell’uso quotidiano, ma è perfetto anche per tutte le operazioni di social media.

iPhone 13 rappresenta una delle soluzioni più pratiche che vi sia nel commercio per chi cerca un telefono potente, con fotocamere incredibili e con un’autonomia al top.

Pensate che se lo acquisterete da Amazon, avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, ma anche con il sistema esterno al portale. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può usufruire della doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, dall’altro quella di Amazon per due anni con l’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Approfittate di questa fantastica promozione per portarvi a casa iPhone 13 da 128 GB in colorazione azzurra a soli 777,00 €, con consegna a celere. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

