iPhone 13 (128 GB) a soli 749€: BEST BUY assoluto

Oggi vogliamo consigliarti il meraviglioso iPhone 13 di Apple che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione verde, costa solo 749,00€, spese di spedizione incluse su Amazon. A distanza di due anni dall’uscita è ancora oggi un best buy; fate presto se siete interessati, a questa cifra potrebbe andare “sold out”.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Il display Super Retina XDR dell’iPhone 13 offre colori vividi, contrasto elevato e una luminosità impressionante. Al cuore di ogni melafonino c’è un processore potente: il chip A15 Bionic è progettato per offrire prestazioni di altissimo livello e permette di gestire senza sforzo le applicazioni più impegnative e i giochi intensi dal punto di vista grafico. Questo rende questo smartphone perfetto per le attività quotidiane e per il multitasking più avanzato.

La fotocamera è stata ulteriormente migliorata per offrire risultati fotografici eccezionali. Il sistema a doppia lente posteriore, con obiettivo grandangolare e ultra-grandangolare, riesce a catturare immagini più nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Non dimentichiamoci della registrazione video in Dolby Vision che offre una qualità cinematografica ai tuoi video.

Questo dispositivo offre una batteria che dura tutto il giorno, permettendovi di utilizzare il telefono senza preoccuparvi di doverlo ricaricare costantemente. Infine, supporta la connettività 5G che vi permetterà di navigare in Internet e scaricare contenuti ad alta velocità, anche in movimento. Questo significa che potrete sfruttare appieno le funzionalità avanzate per lo streaming, il gaming e fare videocall in altissima risoluzione. A soli 749,00€ questo smartphone è davvero un best buy; la consegna sarà celere e immediata oltre che gratuita. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire; a questa cifra è da comprare immediatamente. Il modello in sconto è quello verde con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.