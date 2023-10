iPhone 13 (128 GB) a soli 729€ su Amazon: correte a prenderlo

Oggi vogliamo proporvi uno degli iPhone più apprezzati e venduti di sempre; ci riferiamo all’ottimo iPhone 13, il modello entry level della line-up di Apple del 2021. Questo smartphone, campione di incassi, amatissimo dall’utenza e ben recensito dalla critica, è ancora oggi, dopo due anni dal suo debutto, uno dei più spediti in tutto il pianeta. Il motivo è presto detto: va benissimo, è eccellente, ha una scheda tecnica aggiornatissima, un comparto foto-video da paura e dispone di una batteria che garantisce un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica. Ciò che ce lo fa amare però, è il suo rapporto qualità-prezzo: costa solo 729,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, per la sua versione con 128 GB di memoria interna e in colorazione azzurra. Siate veloci se siete interessati, perché a questa cifra è un super best buy e le scorte potrebbero terminare a breve.

iPhone 13: best buy a questo prezzo

Il dispositivo è ancora oggi eccellente sotto tutti i punti di vista: il design è attualissimo, vanta un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito, presenta un comparto fotografico di punta con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision, in Cinema Mode e non solo. Ottime anche le fotografie al buio, i ritratti con bokeh attivo e gli scatti panoramici. Lo schermo è un pannello OLED Retina da 6,1 pollici con cornici contenute e notch che cela la selfiecam e i vari sensori di bordo. La batteria dura un giorno e mezzo con una singola carica e si ricarica via MagSafe, con la wireless charging o mediante cavo Lightning.

Con un prezzo di soli 729,00€ per la versione azzurra con 128 GB di memoria interna, vi troverete davanti ad un dispositivo versatile, potentissimo, leggero e colorato, oltre che comodo da utilizzare anche con una singola mano: iPhone 13 è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.