iPhone 13 (128 GB): a questo prezzo non puoi perderlo (799,99€)

La giornata inizia con un’offerta davvero speciale relativa al super melafonino di casa Apple; scopriamo infatti che iPhone 13 (128 GB) verde oggi si può comprare con soli 799,99€ al posto di 939,00€. Capite bene che il risparmio è spaziale: stiamo parlando del 15% in meno sul prezzo di listino per un device che è simile – se non identico – al nuovo iPhone 14 che ha un costo molto, molto, molto più elevato.

iPhone 13 (128 GB): un vero affare oggi su Amazon

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon e questo significa che godrete di una doppia garanzia. Da un lato infatti, c’è quella del costruttore che è semplicemente meravigliosa: per qualsiasi problematica vi basterà andare in un Apple Store per ricevere tutto il supporto necessario. Dall’altra, c’è la garanzia di Amazon che vi consentirà di godere di due anni di assistenza gratuita grazie ai tecnici esperti del sito che vi aiuteranno in ogni situazione, rispondendo alle vostre richieste tutti i giorni, dalle sei di mattina a mezzanotte, anche nei festivi. Volendo avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del portale, così che il costo del prodotto non vi pesi troppo sul conto corrente bancario.

Il telefono è un’ammiraglia incredibile che va bene sia per i content creator che per gli usi già classici. Pensate infatti che è dotato del processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che è presente in iPhone 14 e gode di un modem 5G per la connettività del futuro. Le fotocamere sono di punta e garantiscono video in 4K HDR, in Cinema Mode (FullHD), slow motion, consentono di realizzare meravigliosi timelapse e molto altro ancora.

iPhone 13 è un concentrato di potenza assoluta che costa solo 799,99€ su Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, ma siate veloci prima che finiscano le scorte o prima che termini l’offerta.

