iPhone 13 (128 GB): a questo prezzo non puoi non comprarlo (-190€)

iPhone 13 è uno degli smartphone di Apple più venduti di sempre. Grazie agli sconti folli di Amazon sarà vostro con soli 749,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è elevatissimo (pari al 20%) e avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Capite bene che si risparmiano 190€ sul prezzo di listino, mica poco.

iPhone 13 (128 GB): impossibile non volerlo

Il dispositivo si presenta come un prodotto eccezionale, di punta, versatile, estremo, pensato per tutti gli utilizzi, con un design iconico e senza tempo (d’altronde, anche il modello successivo lo riprende in tutto e per tutto), con un chip interno (Apple Bionic A15) che fa girare fluidi anche i videogame più impegnativi o le app più esose dal punto di vista energetico, ma non finisce qui. C’è il modem 5G per la connettività del futuro; navigherete alla velocità della luce in tutte le operazioni, c’è un pannello OLED da 6,1 pollici con notch al seguito (i vostri contenuti saranno più nitidi e brillanti che mai), il frame è interamente in alluminio riciclato, c’è il supporto alla ricarica wireless o MagSafe (oltre che via cavo da 30W), il comparto fotografico è all’avanguardia e consente di scattare foto nitide al buio, video perfetti in ogni condizione di luce, in 4K HDR Dolby Vision. L’autonomia è di un giorno e il telefono si ricarica in un lampo. Volendo, si può ricaricare in modalità wireless o con la tecnologia MagSafe.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. C’è la consegna gratuita e celere in pochissime ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e avrete diritto alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. A soli 749,00€ questo iPhone 13 è il best buy del giorno se cercate un nuovo smartphone di Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.