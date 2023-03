iPhone 13 (128 GB) a 777€ su Amazon: cosa aspetti? Corri a prenderlo

iPhone 13 è uno degli smartphone di Apple più venduti di sempre. Sin dal suo esordio, ha rappresentato un vero e proprio Best Buy nel panorama della telefonia mobile e oggi, a distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo sul mercato, è ancora una validissima opzione che noi ci sentiamo di consigliare. Considerate che lo pagate solo 777,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo del gadget. Altresì vi ricordiamo che con Amazon avrete accesso a tantissimi altri vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e, volendo, si può perfino dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis. Insomma, vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto, perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Dulcis in fundo, segnaliamo i due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Con Apple invece, avrete accesso ad un anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+.

iPhone 13: a 777€ è imperdibile

iPhone 13 rappresenta una delle migliori soluzioni che vi siano sul mercato ad oggi; costa poco, ma offre tanto; lo schermo è un bellissimo display Retina XDR da 6,1 pollici ben risoluto. Il telefono pesa poco, è ben bilanciato e ha una batteria che assicura un giorno di autonomia con una singola carica e un utilizzo intenso. Il comparto fotografico è top, con due sensori da 12 Mpx ciascuno che consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision.

A soli 777,00€ questo è l’iPhone perfetto da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.