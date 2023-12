iPhone 13 (128 GB): a 679€ è sempre una buona idea

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo suggerirvi di prendere in considerazione un melafonino dal prezzo super contenuto ma dalle altissime prestazioni. È uscito sul mercato internazionale due anni fa ma si presenta ancora come una delle migliori soluzioni che si possano trovare sugli scaffali.

Si chiama iPhone 13, ha un design aggiornato e una scheda tecnica all’avanguardia (di fatto è identico, in tutto e per tutto, all’iPhone 14 dell’anno successivo), ha un chipset A15 Bionic incredibilmente potente, un comparto fotografico pazzesco e vanta perfino una buona autonomia. Non lasciatevelo sfuggire dunque, a questa cifra è un best buy senza paragoni che costa solo 679,00€ nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna.

iPhone 13: impossibile non acquistarlo

Il meraviglioso iPhone 13 di Apple dispone di una scheda tecnica aggiornata, con chipset Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito, con una batteria che assicura un giorno di autonomia con una singola carica e che si ricarica via MagSafe, tramite wireless o con il cavo Lightning. Il comparto fotografico è composto da due ottiche da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che scattano fotografie ottime e nitide anche al buio. Il display è un pannello OLED da 6,1″ con risoluzione Retina, è piccolo ma super definito, con luminosità elevata e contrasti assoluti.

Il frame è in alluminio e la back cover è in vetro mentre anteriormente c’è il pannello Ceramic Shield che protegge il device dalle cadute accidentali. È un telefono leggerissimo che pesa solo 170 grammi ma è ugualmente potente e permette di fare qualsiasi cosa. Il suo prezzo di listino è di 679,00€ su Amazon oggi, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra: è da prendere immediatamente.

