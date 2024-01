iPhone 13 (128 GB): a 649€ è imperdibile, corri a prenderlo

Oggi vogliamo consigliarti uno degli smartphone di Apple più incredibili che ci siano; di fatto, se sei alla ricerca di un prodotto che riesca a tirare il massimo in termini di innovazione e prestazioni, iPhone 13 è ciò che farai al caso tuo. Su Amazon, la versione da 128 GB è disponibile a soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo; a questa cifra è un super best buy senza paragoni.

C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non dimenticare che avrai accesso a due anni di garanzia con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, e ad un anno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

iPhone 13: il Best Buy del giorno

iPhone 13 è dotato di un display Retina XDR OLED e offre un refresh rate fino a 60 Hz. Grazie alla tecnologia True Tone, il sistema si assicurerà che i colori siano sempre calibrati in modo ottimale in base all’illuminazione circostante.

La fotocamera avanzata offre una serie di miglioramenti rispetto alla generazione precedenza, tra cui la modalità cinematografica. Con questa funzione, puoi registrare video in 4K HDR Dolby Vision con una profondità di campo dinamica e un’auto-focalizzazione istantanea. In più, potrai scattare foto incredibili grazie al sistema dual-camera da 12 MP e con la Night mode avrai prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il cuore pulsante del telefono è rappresentato dal chip A15 Bionic, uno dei SoC più riusciti di Apple, presente in tantissimi terminali: garantisce prestazioni veloci, efficienza energetica e capacità di gestire le applicazioni più esigenti. Va bene per giocare, per navigare sul web, per gestire i social e non solo.

La batteria dell’iPhone 13 è stata progettata per offrire una durata eccezionale; potrai godere di più ore di utilizzo senza doverti preoccupare di rimanere senza carica durante la giornata. Sappi che si ricarica via Lightning, con la wireless charging o mediante MagSafe. A soli 649,00€ non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.