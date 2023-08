iPhone 12 Pro: vale ancora la pena acquistarlo nel 2023?

iPhone 12 Pro è stato uno dei dispositivi più attesi nel 2020, grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design rinnovato. Ma, alla luce delle continue innovazioni nel mondo degli smartphone, vale ancora la pena acquistarlo nel 2023?

Prima di proseguire nella disamina, vogliamo segnalarvi che lo abbiamo trovato su Amazon al prezzo speciale di soli 568,00€, spese di spedizione incluse. È un ricondizionato ma è in condizioni eccellenti.

iPhone 12 Pro: le sue caratteristiche

L’iPhone 12 Pro è stato lanciato con un processore A14 Bionic, che rappresentava un salto significativo in termini di potenza di elaborazione. Nonostante siano stati rilasciati successivamente modelli con processori più avanzati, questo SoC è ancora in grado di offrire prestazioni fluide e rapide per la maggior parte delle attività quotidiane, tra cui giochi, navigazione e utilizzo di app; in poche parole, il chipset rende il telefono di Apple ancora perfettamente utilizzabile nel 2023.

Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vividi e contrasti elevati, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. La fotocamera tripla sul retro, con la sua modalità notte e la capacità di registrare video in Dolby Vision HDR, è ancora in grado di catturare foto e video eccezionali.

Un altro aspetto importante da considerare è la durata degli aggiornamenti software. Apple è nota per il suo supporto a lungo termine per i suoi dispositivi, e l’iPhone 12 Pro non fa eccezione. Anche se è stato rilasciato nel 2020, è probabile che riceva ancora aggiornamenti di sistema per almeno altri 2-3 anni. Infine, questo gioiello è dotato del modulo 5G per la connettività next-gen.

Essendo un ricondizionato (ma in condizioni eccellenti), avrete tantissimi vantaggi: reso gratuito entro un mese dall’acquisto, garanzia di un anno con Amazon Renewed e in più farete un bel gesto per il pianeta perché contribuirete a ridurre lo spreco di gadget tecnologici. A soli 568,00€ poi, è veramente vantaggioso quindi sì, compratelo oggi. A questo prezzo è un best buy.

