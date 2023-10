iPhone 12 Pro Max (ricondizionato): a 609€ è un buon affare?

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta ma non desiderate spendere le cifre folli di un modello di ultima generazione, oggi vi consigliamo l’acquisto di un device ricondizionato. Nello specifico, la nostra scelta ricade sull’ottimo iPhone 12 Pro Max del 2020 che, nella sua iterazione da 128 GB, color grafite, è in super sconto a soli 609,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto sensazionale: ancora oggi è validissimo, anche perché dispone di una serie di features e di caratteristiche che ve lo faranno amare sin dal primo avvio. Si tratta di un gadget grande e generoso, con una buona autonomia, un pannello enorme, perfetto per la visualizzazione dei contenuti e con un processore di fascia alta semplicemente potente e performante.

iPhone 12 Pro Max: il best buy della fascia alta

Nonostante abbia un costo contenuto di soli 609,00€, questo iPhone 12 Pro Max è un top in tutto e per tutto: schermo OLED Retina da 6,7 pollici con cornici contenute e notch per la selfiecam e i sensori, frame in acciaio inossidabile e retro in vetro opaco che supporta la wireless charging e la ricarica via MagSafe, ma non solo. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A14 con modem 5G e la batteria dura un giorno e mezzo con un uso intenso.

Non lasciatevi ingannare dagli anni: ancora oggi è super interessante e poi, essendo un ricondizionato, è stato rimesso a nuovo dai tecnici del sito ed ha una batteria con capacità superiore all’80%. Non di meno, è in condizioni eccellenti, pari al nuovo, e non presenterà difetti estetici evidenti a distanza ravvicinata. Viene spedito da Amazon, quindi godrà della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e pensate che c’è anche un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed.

