iPhone 12 Pro Max: ora in offerta ad un SUPER PREZZO (ricondizionato Amazon)

iPhone 12 Pro Max torna d’attualità grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento che consente l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 676 euro per la versione da 128 GB (le varianti da 256 GB e 512 GB costano poche decine di euro in più). Si tratta di un modello ricondizionato e garantito Amazon Renewed che viene proposto in condizioni “eccellenti”. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 12 Pro Max in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon (ricondizionato)

Graze ad un display OLED da 6,7 pollici e al potente SoC Apple A14 Bionic, vero e proprio cuore del progetto, iPhone 12 Pro Max rappresenta oggi un modello di riferimento della gamma Apple. Si tratta di uno smartphone completo, rapido e con tutte le caratteristiche tipiche degli iPhone.

C’è una tripla fotocamera posteriore oltre alla possibilità di accedere a tutto l’ecosistema di servizi della casa di Cupertino. Il sistema operativo è iOS 16 ed è sempre aggiornato da Apple con tante nuove funzioni. Puntare su di un modello ricondiziono e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è la scelta giusta per ridurre al minimo i costi senza compromessi sulla qualità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 12 Pro Max al prezzo scontato di 676 euro. Si tratta della variante da 128 GB proposta in versione ricondizionata Amazon Renewed. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni mentre le varianti da 256 GB e 512 GB sono accessibili ad un prezzo leggermente più alto. Per scegliere il modello da comprare è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.