iPhone 12 Pro Max: custodia in pelle MagSafe scontata dell'82%

Se state cercando una cover per il vostro nuovo iPhone 12 Pro Max (ma è compatibile anche con il 13 Pro Max e con il 14 Pro Max), abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo della custodia in pelle a taschino realizzata da Apple, l’azienda produttrice del device. Di listino costerebbe moltissimo, ma grazie agli sconti di Amazon oggi la portate a casa con soli 28,84€ al posto di 159,00€.

Come vedete, il risparmio è davvero elevato (l’82%). Pensate che è venduta e spedita da Amazon stessa, quindi godrete della massima garanzia possibile (un anno con Apple e due con il negozio online, con tanto di assistenza tecnica dedicata) e della possibilità di effettuare il reso entro trenta giorni dall’acquisto.

iPhone 12 Pro Max: la custodia che non ti aspetti

La cover è realizzata in pelle pregiata con procedure molto particolari; si presenta molto morbida al tatto e piacevole alla vista. È perfetta per iPhone 12 Pro Max, ma si deve utilizzare senza cover aggiuntiva. Potete inserire – al massimo – una pellicola in vetro o una skin adesiva. Volendo, ci potete inserire all’interno un iPhone 13 Pro Max o un 14 Pro Max. Non di meno, c’è una tasca interna per l’inserimento di una card di credito o un documento di identità. In più, è presente un laccetto per tenere il telefono sempre pronto all’uso. E se volete una ricarica veloce, potete usare il device con tutta la cover per caricarlo wireless o MagSafe.

Attenzione: vi segnaliamo che il modello in sconto è solo quello in colorazione Blu Baltico; uno sconto così alto non si era mai visto prima. È un accessorio esclusivo, molto elegante e premium. Fate presto, perché questa offerta potrebbe andare a ruba da un momento all’altro: solo 28,84€ su Amazon. Voi per quale dispositivo la comprerete?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.