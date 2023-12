iPhone 12 Pro Max (256 GB) ricondizionato: è ancora un buon acquisto a fine 2023?

Oggi vogliamo parlarti di un super top di gamma che anche se ha tre anni di vita alle spalle, è ancora un valido acquisto nel panorama moderno. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 12 Pro Max, che continua a essere un’icona di prestazioni e design. Ora, su Amazon, puoi possedere questo straordinario dispositivo nella sua versione da 256 GB, color “grafite”, a soli 650,00€, con le spese di spedizione incluse. Ovviamente è un ricondizionato ma puoi stare tranquillo; è pari al nuovo, senza difetti estetici evidenti, con una batteria avente capacità superiore all’80% e con un anno di garanzia con Amazon Renewed. C’è comunque la consegna celere e gratuita e potrai fare il reso gratis fino al 31 gennaio 2024. Non di meno, potrai perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine o con il sistema interno al sito.

iPhone 12 Pro Max: ecco perché comprarlo

Anche dopo tre anni, l’iPhone 12 Pro Max mantiene le sue prestazioni di livello pro grazie al processore A14 Bionic. Le app si aprono istantaneamente, i giochi girano senza intoppi e la navigazione è veloce e fluida. Il suo design è ancora attualissimo ed è costruito con un frame in acciaio, mentre la back cover supporta la MagSafe technology,

La tripla fotocamera del 12 Pro Max è ancora oggi uno dei punti di forza del dispositivo. La capacità di catturare dettagli nitidi, effetti bokeh professionali e video di alta qualità rendono questo iPhone una scelta ideale per gli appassionati di fotografia e videografia. C’è anche un sensore più evoluto rispetto all’iterazione da 6,1″ e ha una batteria capiente che promette due giorni di utilizzo con una singola carica.

Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici è un’opera d’arte visiva. La tecnologia OLED offre colori vibranti, neri profondi e una luminosità straordinaria. Guardare video, giocare o semplicemente navigare online diventa un’esperienza coinvolgente grazie a questo schermo di altissima qualità.

Un grande vantaggio di possedere un iPhone è la regolarità degli aggiornamenti software. Questo terminale continuerà ancora per qualche anno gli ultimi aggiornamenti di iOS, garantendoti così, non solo nuove funzionalità ma anche la sicurezza del dispositivo. Essendo un ricondizionato andrai a risparmiare grosse cifre rispetto ad un device nuovo; a 650,00€ non puoi lasciartelo sfuggire (è il modello grafite con 256 GB di spazio interno).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.