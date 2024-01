iPhone 12 Pro Max (128 GB) ricondizionato a meno di 500€: BEST BUY?

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non vuoi spendere troppo e magari stai cercando un ricondizionato per usufruire di vantaggi esclusivi, oggi abbiamo la soluzione perfetta per te. Il meraviglioso flagship del 2020 di Apple, iPhone 12 Pro Max, nella vibrante tonalità “Blu Pacifico” e con una generosa capacità di archiviazione di 128 GB, è ora disponibile a un prezzo incredibile su Amazon: soli 499,98€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promozione dedicata.

iPhone 12 Pro Max: l’ammiraglia più esclusiva

La colorazione “Blu Pacifico” conferisce all’iPhone 12 Pro Max un tocco di raffinatezza e originalità; si sposa perfettamente alla struttura in acciaio inossidabile e al vetro Ceramic Shield. Questo è uno dei telefoni più robusti e resistenti che vi siano in circolazione, ma è anche eccellente sotto tantissimi punti di vista. L’iPhone 12 Pro Max vanta uno schermo Super Retina XDR, con una risoluzione straordinaria e dai colori vibranti. È perfetto per godere di un’esperienza visiva immersiva per la visione di foto, video e giochi. C’è il notch che contiene la selfiecam e i sensori e le cornici sono piccole e contenute.

La sua tripla fotocamera da 12 Megapixel ti offre funzionalità avanzate come la modalità Notte, la registrazione di video in Dolby Vision HDR e lo zoom ottico 2x. Si possono scattare immagini in ProRAW e registrare video con una qualità professionale. Con il processore A14 Bionic, questo è uno dei dispositivi più potenti sul mercato. Potrai aprire con facilità le applicazioni più esigenti, i giochi di ultima generazione e gestire le attività multitasking senza alcun problema.

Su Amazon, puoi compare l’iPhone 12 Pro Max, ricondizionato ma in condizioni eccellenti. Sarà praticamente pari al nuovo e risparmierai senza compromettere la qualità, godendo al tempo stesso, di tutte le funzionalità top di questo straordinario smartphone. Non puoi lasciarti sfuggire l’occasione, compralo adesso a 499,98€, spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.