iPhone 12 Pro in offerta a 577€ è un BEST BUY (ricondizionato Amazon Renewed)

Continuano a crescere le richieste di iPhone ricondizionati e questa nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per portarsi a casa l’ottimo iPhone 12 Pro. Lo smartphone, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 577 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB dello smartphone, proposta in varie colorazioni e in condizioni eccellenti. Con meno di 100 euro in più, inoltre, è possibile optare per la variante da 256 GB. Tutte le versioni di iPhone 12 Pro ricondizionato possono contare sulla garanzia Amazon Renewed. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, per poi scegliere la versione da acquistare dello smartphone di Apple tra le varie colorazioni e tagli di memoria disponibili.

iPhone 12 Pro 128 GB ricondizionato: è da prendere subito con quest’offerta

Lo smartphone di Apple può contare su specifiche tecniche davvero ottimo, soprattutto in rapporto al prezzo a cui viene proposto. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale e sul potente SoC Apple A14 Bionic, realizzato con processo produttivo a 5 nm. Tra le specifiche troviamo anche tre fotocamere posteriori. Da notare la presenza della certificazione IP68. Lato software c’è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

