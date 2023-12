iPhone 12 Pro in offerta a 453€, ricondizionato e garantito Amazon

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato diventa sempre più conveniente grazie a questa nuova offerta Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone 12 Pro 128 GB al prezzo scontato di 453 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile a 509 euro e la versione da 512 GB è acquistabile a 599 euro. Tutte queste versioni sono disponibili in “condizioni eccellenti” e con garanzia Amazon Renewed. Gli sconti valgono solo per alcune colorazioni. Per accedere alle offerte basta premere sui box qui di sotto:

iPhone 12 Pro ricondizionato e garantito Amazon: il prezzo è ottimo

iPhone 12 Pro è sempre un ottimo smartphone: il display OLED è da 6,1 pollici e a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple A14 Bionic. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS sempre aggiornato all’ultima versione disponibile (di recente è arrivata la versione 17.2).

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 12 Pro ricondizionato al prezzo scontato di:

453 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 509 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 599 euro per la versione da 512 GB

Tutti i modelli proposti hanno una garanzia Amazon Renewed e sono disponibili in “condizioni eccellenti” (senza danni visibili da 30 centimetri e con una batteria con una capacità che supera l’80% della capacità originaria). Da notare che i prezzi indicati valgono solo per alcune colorazioni e la disponibilità delle unità ricondizionate disponibili in sconto è limitata.

Per sfruttare le offerte basta premere il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.