iPhone 12 Pro come il Nokia 3310: cade dal 26° piano e rimane "illeso"

Oggi vogliamo raccontarvi una storia davvero interessante; notiamo infatti che l’iPhone 12 Pro di una donna è caduto dal 26° piano di una palazzina e… indovinate un po’? È rimasto illeso anche dopo la botta. Uno scenario degno del miglior Nokia 3310 dei tempi che furono.

La storia dell’iPhone 12 Pro che sopravvive ad una caduta di 26 piani

Andiamo con ordine: una donna cinese che vive a Ningde, precisamente nella provincia del Fujian, ha appena comunicato che il suo iPhone 12 Pro è caduto dal 26° piano del suo palazzo. Il telefono è scivolato dalla tasca mentre lei stendeva i panni sul balcone del suo appartamento. Quando è avvenuto l’incidente? Il 18 dicembre. I presenti sono rimasti sbigottiti e increduli. Meno male che non sono passate persone sotto il balcone quando il device è caduto, perché poteva causare grossi danni.

Questo incidente si unisce ad una serie di incredibili storie straordinarie che vedono l’iPhone sopravvivere ai casi più estremi. Citiamo gli iPhone che hanno resistito per mesi nel letto di un fiume o a modelli scivolati da aerei in volo e rimasti intatti. È vero che ultimamente i nuovi modelli di melafonini sono resistenti, ma non pensavamo così tanto. Ricordiamo che il modello in questione presenta un pannello in super ceramica e un retro in vetro tesaurizzato opaco; anche il frame è resistente visto che è realizzato in acciaio inossidabile.

Tornando alla storia dell’iPhone 12 Pro caduto, leggiamo anche che la donna ha chiesto aiuto ai passanti e ha verificato l’integrità del dispositivo. Lo schermo non è risultato danneggiato, come hanno potuto constatare anche i numerosi giornali che hanno raccontato la storia.

