iPhone 12 Pro (128 GB) ricondizionato a soli 461,50€ su Amazon: compralo ADESSO

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo iPhone 12 Pro del 2020, nella sua iterazione color “Gold” e con 128 GB di memoria interna, costa solo 461,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza difetti estetici evidenti e con una batteria avente una capacità superiore all’80%. Anche se non è venduto direttamente da Apple o da Amazon, è stato comunque ispezionato, sanificato e ripristinato dai tecnici esperti del portale di e-commerce americano, pertanto godrà perfino della garanzia di un anno con il sistema di Amazon Renewed.

Fate presto se siete interessati; a questa cifra è interessantissimo e, secondo noi, è un best buy senza rivali. Costa veramente poco per quel che offre e per le sue features quindi non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 12 Pro (128 GB): ecco perché comprarlo

Questo smartphone di casa Apple è un top di gamma senza paragoni e senza rivali, ancora oggi nel 2024. Vanta un processore Apple Bionic A14 con modem 5G che promette prestazioni di altissimo livello anche con i videogame più impegnativi, ha una scocca in acciaio inossidabile e un retro in vetro smerigliato che supporta la ricarica MagSafe e quella wireless. Sul frame inferiore troviamo gli speaker e la porta Lightning per la ricarica dello stesso e il pannello è un display OLED da 6,1″ Retina XDR con notch che contiene sensori e selfiecam.

Ottimo il comparto fotografico con lenti che permettono di scattare fotografie in ProRAW, nitide e luminose anche al buio e ricche di dettagli grazie all’HDR. Eccellenti pure i video di qualità cinematografica, con tante chicche software al seguito. Non lasciatevelo sfuggire: a soli 461,50€ questo è il miglior top di gamma di Apple da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci e prendetelo adesso..

