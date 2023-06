iPhone 12 nel 2023: a meno di 490€ è ancora una valida soluzione?

iPhone 12 è un dispositivo potente con il chip A14 Bionic, che offre prestazioni veloci e fluide. Anche se non è l’ultimo modello, il suo processore potrebbe ancora essere sufficientemente performante per soddisfare le tue esigenze quotidiane come l’uso delle app, la navigazione web e la riproduzione multimediale. Grazie agli sconti di Amazon poi, questo gioiello lo trovi ad un prezzo semplicemente sensazionale: costa 489,95€, spese di spedizione incluse. È un terminale ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti; non lasciartelo sfuggire perché è davvero una bella offerta se cerchi un top di gamma dal valore contenuto.

iPhone 12: perché acquistarlo oggi?

I motivi per cui acquistare un device del genere nel 2023 sono davvero tanti e ora ve li elenchiamo di seguito. iPhone 12 ha un design moderno con bordi piatti e un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici. Questo display offre colori vivaci e una buona resa dei neri. Ha un sistema a doppia fotocamera con una lente grandangolare e una ultra-grandangolare, che può scattare foto di alta qualità. Se la fotografia è importante per te e ritieni che le specifiche della fotocamera siano ancora adeguate alle tue esigenze, questo è il gadget che farà sicuramente al caso tuo.

Inoltre è stato lanciato con iOS 14 e riceverà ancora tantissimi update del software; non devi temere nulla quindi. Comprando un gadget del genere sarai sicuro di fare un ottimo affare perché sarà supportato per tantissimi anni dalla compagnia di Cupertino.

Considera che il prezzo di un iPhone 12 ricondizionato potrebbe variare a seconda delle condizioni esterne, della garanzia inclusa e di altri fattori. A soli 489,95€ però, vi assicuriamo che è davvero interessante: Amazon offre un anno di garanzia con possibilità di reso per tutto il periodo. Tenete conto poi, che il modello in questione è esteticamente pari al nuovo, privo di difetti di qualsiasi genere e con una batteria ripristinata con capacità superiore all’80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.