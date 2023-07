iPhone 12: minimo storico RECORD su Amazon, prezzo mai visto

Se hai sempre sognato di possedere un iPhone, ora è arrivato il momento di realizzare il tuo desiderio e non devi neanche spendere troppo.

Amazon ha un’offerta incredibile che ti permette di acquistare iPhone 12 da 64GB nella colorazione (PRODUCT) RED a soli 599 euro invece di 839 euro. Si tratta di un prezzo mai visto prima, un vero minimo storico che non puoi lasciarti sfuggire.

iPhone 12: un telefono ancora oggi sorprendente

Sebbene siano passate due generazioni, iPhone 12 è ancora oggi un telefono di tutto rispetto dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre colori vividi, contrasto elevato e un’esperienza visiva sorprendente. Inoltre, grazie alla tecnologia Ceramic Shield, il vetro di questo smartphone è super resistente e non dovrai preoccuparti di graffi o danni accidentali, il tuo iPhone 12 sarà sempre protetto.

Uno dei punti di forza è la connettività 5G. Sarai in grado di sfruttare al massimo la velocità di download e lo streaming ad alta qualità, rendendo le tue esperienze online ancora più piacevoli e fluide. Potrai scaricare app, guardare video e giocare senza limiti, grazie alla potenza del 5G.

iPhone 12 è alimentato dal potente chip A14 Bionic, un chip ancora oggi velocissimo. Potrai goderti prestazioni eccezionali, multitasking fluido e un’esperienza di utilizzo senza intoppi. Sia che tu stia navigando sul web, giocando ai tuoi giochi preferiti o utilizzando app complesse, l’iPhone 12 sarà in grado di soddisfare tutte le tue esigenze.

La fotocamera non delude. Il sistema a doppio sensore da 12MP, che comprende un obiettivo ultra-grandangolare e un obiettivo grandangolare, ti permette di scattare foto e registrare video di altissima qualità. Grazie alla modalità Notte, alla tecnologia Deep Fusion e allo Smart HDR 3, le tue immagini saranno sempre nitide, dettagliate e ben illuminate, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Anche la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP non ti deluderà, offrendo la modalità Notte e la registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Sarai in grado di scattare selfie perfetti e registrare video di altissima qualità per i tuoi contenuti social o le videochiamate.

Il telefono è infine anche resistente all’acqua, con una certificazione di grado IP68, la migliore del settore. Puoi stare tranquillo sapendo che il tuo iPhone sarà protetto da acqua, polvere e schizzi accidentali.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’iPhone 12 da 64GB nella colorazione (PRODUCT) RED a soli 599 euro su Amazon. Questo prezzo mai visto prima è un’occasione imperdibile per avere tra le mani uno dei migliori smartphone sul mercato.

