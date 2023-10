iPhone 12 mini (ricondizionato): a meno di 390€ è da prendere al volo

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota: iPhone 12 mini, nella sua iterazione azzurra da 64 GB di memoria interna, in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti), costa solo 387,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo, complice le promozioni di Amazon, è imperdibile. A questo prezzo infatti, è da prendere al volo anche perché, dopo tre anni dalla sua uscita, rimane una delle migliori soluzioni se si desidera un flagship tascabile.

iPhone 12 mini: il best buy che non ti aspetti

iPhone 12 Mini è noto per il suo design compatto e leggero e sta benissimo in mano grazie alle sue dimensioni tascabili, ma non lasciatevi ingannare. Questo è un top di gamma in tutto e per tutto. Al suo interno, batte il potente cuore del chip A14 Bionic di Apple, che garantisce prestazioni spettacolari. Con 64 GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per foto, video, app e altro ancora.

Il display Super Retina XDR da 5,4 pollici è in grado di fornire colori saturi e luminosi, neri profondi e un contrasto eccezionale. Non di meno, è protetto dal Ceramic Shield, un vetro super resistente contro graffi e danni accidentali. Dispone poi di un comparto fotografico degno di nota: grazie alle sue due lenti da 12 Megapixel ciascuna, potrete girare video meravigliosi in 4K HDR Dolby Vision e potrete fare foto stupende anche al buio. Inoltre, è il primo iPhone compatibile con la rete 5G, e vi permetterà di godere di una connettività ultraveloce per il download di contenuti e la navigazione online.

Anche se è un ricondizionato, iPhone 12 mini si trova in condizioni eccellenti, quasi pari al nuovo. Inoltre, la batteria avrà una capacità superiore all’80% e non presenterà difetti estetici o segni a distanza ravvicinata di 30 cm. Dulcis in fundo, citiamo che godrà anche della garanzia di un anno con il programma di Amazon Renewed. A soli 387,00€ è da comprare al volo.

